В університеті Шевченка хочуть відрахувати доньку київської судді: як реагують викладачі та студенти

У національному виші через висловлювання студентки стався переполох

Через скандал зі студенткою КНУ імені Тараса Шевченка Анастасією, яка «прославилася» висловлюваннями про російського репера Басту, у ВНЗ кажуть, що слова дівчини кидають тінь на репутацію закладу, але відрахувати її поки не мають права. У навчальному закладі терміново скликають вчену раду, а викладачі збирають підписи під зверненням до університетської комісії з етики. Про це повідомляє «5 канал».

«Відеозвернення, попри непереконливе виправдання, яке було поширене, є виявом глибокої неповаги до держави Україна, до майбутньої професії юриста. А може й інтерпретуватись як «участь у дестабілізації суспільного життя в Україні», про що йдеться на сайті Центру «Миротворець», – зазначили в університеті.

За словами завідувачки кафедрою фольклористики Олесі Наумовської, вона вважає, що Анастасія повинна понести покарання й це все «справа СБУ», оскільки дівчина «говорила про територіальну цілісність України».

Доцентка Київського ВНЗ Оксана Мацько заявила, що ця «ганьба лягла на весь університет». «Дуже неприємно читати коментарі, де огульно звинувачують усіх викладачів. Це, безперечно, репутаційні втрати», – сказала Мацько.

Самі ж студенти підтримують відрахування Тарасюк, але здобувати освіту юриста Анастасія все ж продовжить. В університеті Шевченка повідомили, що для відрахування є чіткий перелік підстав, а публічних закликів до сепаратизму в ньому немає. Виправити це можуть зміни в закон про вищу освіту – такі пропозиції університет уже готує.

Як відомо, донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму. Дівчина навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Пізніше Анастасія записала вибачення, однак користувачі соцмереж запідозрили дівчину у нещирості та зауважили – виглядає так, ніби її змусили читати написаний кимось текст.

Також дівчину зупиняли п’яною за кермом, але вона так і не відповіла перед законом.