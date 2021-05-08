«Мама записала текст». У соцмережах висміяли вибачення дівчини, яка потрапила в антиукраїнський скандал

Донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової перепросила за те, що закликала українців змиритися з російською окупацією Криму

Донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової, яка зганьбилася заявою про Крим та приїзд російського репера Басти, записала вибачення.

– Хочу зробити заяву та вибачитися перед українськими громадянами, у яких висловлена мною інформація викликала обурення та виправданий гнів. Моя емоційна позиція з приводу артиста Басти була викликана тим, що я є поціновувач кою його творчості. Але я жодним чином не була поінформована про його політичні погляди. Якщо він справді підтримує анексію Криму, то я не поділяю цього. Також хочу вибачитися за свою грубу форму висловлювання стосовно наших українських громадян, які захищають свою територію, – зазначила у відео Анастасія Константінова.

Вона також розповіла, що у дитинстві любила відпочивати у Криму, і дуже шкода, що зараз ця земля тимчасово окупована.

– Так, я справді із родини юристів, які поважають закон і Конституцію України. Котрі досягли всього самостійно, своїм трудом і порядністю. Усвідомлюю, що зганьбила їхні імена. У той же час, я повнолітня, є дієздатною і готова нести відповідальність за сказане. Також хочу сказати, що є патріотом своєї країни. Я народилася тут і виросла. Я поважаю людей, які захищають мою країну. Я за незалежність України, я справді хочу для неї єдності та процвітання, – ідеться у вибаченні доньки судді.

При цьому вибачалася Анастасія російською мовою, а очі постійно відводила у бік. Користувачі соцмереж запідозрили дівчину у нещирості та зауважили – виглядає так, ніби її змусили читати написаний кимось текст.

«Гарну промову написали батьки. Крісла під ними запалали».

«Справжня вона була в першому відео. Це її сепарські погляди,а вибачатися змусили, напевно,батьки. Тому ніякої віри таким особам. Чемодан, вокзал... А далі за змістом».

«Вибачення дівчина читає», – ідеться у коментарях під відео.

Як відомо, напередодні донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму.

Також дівчину зупиняли п’яною за кермом, але вона так і не відповіла перед законом.

Раніше повідомлялося, що до України приїхав на гастролі російський репвиконавець Баста, якому раніше було заборонено в'їжджати в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

У центрі Києва охорона російського репера напала на чоловіка через запитання про Крим.

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