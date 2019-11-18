В уряді анонсували суттєві зміни до законопроєкту про ринок землі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні діє сім компаній, які фактично обробляють більше 210 тисяч гектарів

Міністр Милованов визнав, що саме питання концентрації землі в одних руках є головною проблемою, яку вирішать між читаннями у парламенті

До Закону України, який у разі ухвалення в другому читанні відкриє ринок землі, можуть бути внесені зміни, що вплинуть на концентрацію гектарів в одних руках.

Про це в ефірі ТСН повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

Він визнав, що саме питання концентрації землі в одних руках є головною проблемою, яку вирішать між читаннями у парламенті. Милованов визнав роль агрохолдингів, які вже обробляють 15% землі.

«В Україні діє сім компаній, які фактично обробляють більше 210 тисяч гектарів. Чи пять компаній таких. Ці компанії важливі також для нас. Вони загалом обробляють 15% землі. Але агрохолдинги приносять валютну виручку. Вони сплачують податки, гарантують стабільність курсу гривні. За рахунок таких компаній, а також середніх і малих фермерів ми можемо не брати податки з ІТ і надавати іншим галузям розвиватися. Питання концентрації є болючим для всіх учасників. Я думаю, що воно буде вирішене і зняте з порядку денного між першим і другим читаннями. Я впевнений, що буде переглянуте. Можливо, цифра буде зменшена», - зазначив Милованов.

За словами профільного міністра, може йтися про зміну підходу. Зокрема, прописати у законі замість норми «не більше землі в одні руки» пункт – «у громаді землі не менше». Йдеться про пропозицію, коли 10% чи 25% людей, які живуть у громаді, матимуть можливість володіти таким об'ємом землі.

«Насправді ми боремось за те, щоб українець, які живе у селі чи хоче там жити, мав землю, щоб на ній працювати. Ми можемо це записати. Це може і громада вирішувати або на національному рівні. Відповідне у законі написати», - додав Тимофій Милованов.

Нагадаємо, міністр економіки озвучив, чого треба боятися при відкритті ринку землі.

Як повідомлялося, у Зеленського переконані: «чорний ринок» землі виник внаслідок мораторію.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні гальмуватиме зростання ВВП України на 0,5% в рік.

Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.