Міністр Милованов анонсував кредити на покупку землі під 3-5% річних



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В уряді назвали умову для видачі кредитів на покупку землі

Кредити будуть «тільки для тих, хто буде купувати мало землі»

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що кредити на покупку землі під 3-5% будуть доступні для тих, хто буде працювати на землі.

Про це він заявив в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Я сьогодні написав, що кредити на купівлю землі будуть під 3-5% річних в гривні, тобто це нижче, ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто буде купувати мало землі. Не для середнього, не для великого бізнесу. А тільки для тих, хто буде працювати на землі. А як ми переконаємось що не буде корупції? Через ту саму базу даних, яку ми робимо, де ми будемо знати де і що вирощується, і хто є кінцевим власником», — сказав міністр.

Також Милованов вважає, що при відкритті ринку землі треба боятися не того, що її куплять іноземці, а що земля дістанеться тим, хто не буде про неї дбати.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні гальмуватиме зростання ВВП України на 0,5% в рік.

Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.