Чи треба відкривати продаж землі? Кличко прокоментував головну тему тижня



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Мер Києва Віталій Кличко Фото: Кyivcity.gov.ua

Ринок землі потрібен, але ухвалювати рішення в турборежимі – ризиковано

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що ринок землі в Україні потрібний, але рішення про його запровадження повинне бути виваженим.

Про це Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Резонансна тема останніми днями, щодо якої отримую питання від ЗМІ і деяких народних депутатів. Земля. Переконаний: ринок землі, безумовно, потрібен. Але ухвалювати таке рішення в турборежимі – занадто ризиковано. Це питання обов’язково потрібно обговорити з експертами, суспільством, пояснити людям чого саме стосуватимуться зміни і що вони принесуть. А вже тоді розглядати в парламенті, – підкреслив Кличко. – Україна – аграрна держава. І земля – найбільший ресурс нашої країни. 20 років тому, коли відбувалася приватизація державних підприємств, говорили, що все буде прозоро і взяти участь у ній зможуть всі бажаючі. Акції були й у всіх працівників великих підприємств. Але, в результаті, підприємства опинилися в руках невеликої групи людей. Тому, я розумію побоювання українців, що така ж ситуація може виникнути і з ринком землі», – підкреслив мер Києва.

Віталій Кличко висловив переконання, що перед ухваленням такого важливого рішення, суть змін та нововведень необхідно обговорити і пояснити суспільству.

«Я переконаний: людям треба спочатку пояснити, що відбувається. А законопроект необхідно суттєво доопрацювати. Це має бути справді реформа, а не її імітація. Бо помилка може коштувати занадто дорого. А успішно втілена реформа – стати проривом для розвитку країни», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, міністр економіки озвучив, чого треба боятися при відкритті ринку землі.

Як повідомлялося, у Зеленського переконані: «чорний ринок» землі виник внаслідок мораторію.