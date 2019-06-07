В Ужгороді біля прокуратури чоловік підпалив себе: свідки розповіли подробиці

Чоловік програв суд щодо конфлікту дворічної давності з правоохоронцями

6 червня на вулиці Коцюбинського біля будівлі прокуратури та господарського суду, невідомий чоловік намагався себе підпалити.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола і додав, що чоловік отримав значні опіки.

«Щойно в Ужгороді біля приміщення господарського суду і обласної прокуратури чоловік намагався спалити себе. Опіками пошкоджено значну частину шкіри. Його забрала карета швидкої і чоловіка госпіталізували! Деталі згодом...», - зазначив Віталій Глагола.

Журналісти телканалу Sirius побували на місці трагічної події, де чоловік підпалив себе перед будівлею прокуратури та господарського суду та поговорили з жінкою чоловіка та свідками події.

За словами дружини чоловіка, він мав психічні розлади, а вчинок її дуже шокував. Вона розповідає, через побутові проблеми він був знервований, а останньою краплею стало, що програли суд щодо конфлікту дворічної давності з правоохоронцями.

У Головному управлінні національної поліції Закарпаття підтвердили факт спроби самоспалення.

Відповідне повідомлення про те,що людина спочатку себе підпалила, а потім стрибнула в річку, вони отримали о 13:30 годині.