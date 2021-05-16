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    У Києві маршрутка «загубила» двері

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    У коментарях люди жартують, що відсутність дверей &ndash; це свого роду система клімат-контролю - У Києві маршрутка «загубила» двері
    У коментарях люди жартують, що відсутність дверей – це свого роду система клімат-контролю
    Фото: facebook.com/kievtypical

    Інцидент трапився на вулиці Радунській у Деснянському районі столиці

    У Києві стався черговий інцидент із маршрутним таксі. Як передає «Типовий Київ» у Facebook, на вулиці Радунській у Деснянському районі транспортний засіб у якийсь момент залишилося без дверей.

    «Нічого незвичайного, просто київська маршрутка», – ідеться у підписі до фото.

    У коментарях люди жартують, що відсутність дверей – це свого роду система клімат-контролю і таким чином перевізники готуються до літньої спеки.

    Нагадаємо, цьогоріч у березні у місті Вишневому під Києвом вибухнуло і дощенту згоріло маршрутне таксі.

    Також 16 квітня, на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула жінка. Попередньо встановлено, що 60-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка стояла біля пішохідного переходу. Жінка в результаті отриманих травм померла на місці.

    Крім того, на дорогах Києва помітили «маршрутку» екстравагантного вигляду, яка перевозила пасажирів абсолютно безкоштовно. Транспорт схожий на багатомісний баггі з величезним черепом на капоті.

    Раніше повідомлялося, що Борщагівську лінію швидкісного трамвая хочуть продовжити до станції метро «Палац спорту». Для цього вже зроблені перші кроки – оголошено відкриті торги на розробку проєктної документації будівництва трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 20 травня.

    Нагадаємо, що Київ планує придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом.

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    Теги: таксі Київ водій Facebook транспорт жінка
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