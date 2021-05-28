Перед вихідними Київ скували затори. Де складно проїхати (карта)

Дощ у годину пік ускладнив рух на столичних дорогах

У п’ятницю, 28 травня, після 17 години на дорогах Києва утворилися серйозні затори. Про це свідчать дані карти Google Maps.

Найбільші затори спостерігаються в центрі міста: на бульварі Тараса Шевченка в обох напрямках, на бульварі Лесі Українки у напрямку станції метро «Печерська», на Бессарабській площі, на вул. Хрещатик, на вул. Грушевського та ін.

Ускладнено рух на Північному, Південному мостах, мосту Метро в напрямку лівого берега.

Тягнучки на Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій. «Стоїть» Гаванський міст і вул. Набережно-Рибальська.

Великі затори на проспекті Перемоги, починаючи від станції метро «Політехнічний інститут» до виїзду з Києва.

Також вже ускладнено рух на всіх виїздах із Києва.

Дані Google Maps станом на 17:30

Як відомо, сьогодні в Києві погіршилась погода: у столиці дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).