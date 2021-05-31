«Розкрадання на «Великому будівництві». Омелян подав у НАБУ заяву на Зеленського

За словами ексміністра, справа про ймовірне розкрадаання коштів буде не єдиною проти Зеленського

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво». Про це Омелян повідомив у фейсбуці та оприлюднив фото заяви.

Ексміністр додав, що для формулювання заяви використав тексти політичних справ проти опозиції.

«З приємного: НАБУ працює і це добре! З поганого для президента України: це буде не єдина справа проти нього, після справ про державну зраду і узурпацію влади», – написав Омелян.

Міністр з уряду Гройсмана сподівається, що доля цієї заяви «буде відмінною від аналогічного звернення щодо корупції на «Укрзалізниці» в 2017 році.

Наагадаємо, у січні 2017 року Омелян передав НАБУ документи з доказами корупції в «Укрзалізниці». Також тоді Омелян передав прем’єр-міністру Володимиру Гройсману документи, де зафіксовано чіткі факти про фінансовий стан «Укрзалізниці».

25 січня 2017 року на засіданні уряду посварилися Омелян і ексочільник «Укрзалізниці» Балчун. Гройсман підтримав другого.

Омелян заявив, що в «Укрзалізниці» наймають «зручних людей», які виконують корупційні вказівки.

До слова, як вже відомо з офіційного звіту, компанії «Укравтодору» завершили 2020 рік збитком у понад 116 мільйонів (документ).

З листопада 2019 року до травня 2021 року головою «Укравтодору» був Олександр Кубраков, якого нещодавно призначили міністром інфраструктури.

Нагадаємо, ще на початку листопада 2020 року генпрокурорка Ірина Венедіктова була змушена реагувати на численні викриття журналістів-розслідувачів та небайдужих громадян, які сигналізували про корупцію у дорожній галузі. Станом на середину січня 2021 року місцеві прокуратури відкрили ряд справ за фактами крадіжок бюджетних грошей під час ремонту доріг.

Загалом, держбюджет-2021 передбачив 81,3 млрд грн на розвиток дорожньої інфраструктури (у 2020 році було виділено 100 млрд грн). З них 66,4 млрд грн будуть профінансовані за рахунок коштів дорожнього фонду. У тому числі: 31 млрд грн – на розвиток і утримання автодоріг державного значення; 18,1 млрд грн – будівництво, реконструкцію та утримання автодоріг місцевого значення (субвенція); 14,8 млрд грн –виконання боргових зобов’язання за запозиченнями під державні гарантії на розвиток мережі автодоріг; 2,5 млрд грн – забезпечення безпеки дорожнього руху.

Читайте також:



