В Японії масштабна пожежа знищила унікальний замок Сюрі (фото, відео)



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Повністю згоріли головний зал замку Сюрі і одна з будівель комплексу Фото: kyodonews

Замок Сюрі був побудований близько 500 років тому

У японській префектурі Окінава загорівся замок Сюрі, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомив телеканал NHK.

Пожежа сталася вночі у четвер.

За даними поліції, повністю згоріли головний зал замку і одна з будівель комплексу.

Інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомила газета «Майніті Сімбун», на місці пожежі працювали десять пожежних машин.

Фото: kyodonews

Замок Сюрі був побудований близько 500 років тому. Він виконував роль імператорської резиденції за часів королівства Рюкю.

Фото: kyodonews

У роки Другої світової війни будівля була зруйнована після бомбардувань американської авіації. Головний зал відновили в 1992 році, в ньому проводили банкет для членів саміту «Великої вісімки».

У 2000 році залишки стародавнього замку були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і руїни інших замків королівства Рюкю в префектурі.

Нагадаємо, у квітні масштабна пожежа сталася у Парижі в Соборі Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.