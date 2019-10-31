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    В Японії масштабна пожежа знищила унікальний замок Сюрі (фото, відео)

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    <p>Повністю згоріли головний зал замку Сюрі і одна з будівель комплексу</p> - В Японії масштабна пожежа знищила унікальний замок Сюрі (фото, відео)

    Повністю згоріли головний зал замку Сюрі і одна з будівель комплексу

    Фото: kyodonews

    Замок Сюрі був побудований близько 500 років тому

    У японській префектурі Окінава загорівся замок Сюрі, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

    Про це повідомив телеканал NHK.

    Пожежа сталася вночі у четвер.

    За даними поліції, повністю згоріли головний зал замку  і одна з будівель комплексу.

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    В Японії масштабна пожежа знищила унікальний замок Сюрі (фото, відео)
    В Японії масштабна пожежа знищила унікальний замок Сюрі (фото, відео)
    В Японії масштабна пожежа знищила унікальний замок Сюрі (фото, відео)
    В Японії масштабна пожежа знищила унікальний замок Сюрі (фото, відео)
    Фото: EPA

    Інформації про постраждалих не надходило.

    Як повідомила газета «Майніті Сімбун», на місці пожежі працювали десять пожежних машин.

    Фото: kyodonews
    Фото: kyodonews

    Замок Сюрі був побудований близько 500 років тому. Він виконував роль імператорської резиденції за часів королівства Рюкю.

    Фото: kyodonews
    Фото: kyodonews

    У роки Другої світової війни будівля була зруйнована після бомбардувань американської авіації. Головний зал відновили в 1992 році, в ньому проводили банкет для членів саміту «Великої вісімки».

    У 2000 році залишки стародавнього замку були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і руїни інших замків королівства Рюкю в префектурі.

    Нагадаємо, у квітні масштабна пожежа сталася у Парижі в Соборі Паризької Богоматері.

    Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

    пожежа Японія музеї ЮНЕСКО культура
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