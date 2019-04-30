В Японії відтермінували запуск першої приватної ракети



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Запуск тепер орієнтовно планується на 2 травня

Заплановане на сьогодні, 30 травня, випробування першої в Японії приватної ракети-носія «Mомо» відкладено через виявлену технічну неполадку. Про це повідомила її власник і розробник - компанія Interstellar Technologies, що базується на острові Хоккайдо.

Зазначається, що проблема була виявлена в клапані подачі рідкого водню, який служить паливом для ракети. Після усунення проблеми запуск тепер орієнтовно планується на 2 травня.

Ракета «Mомо» довжиною близько 10 метрів, діаметром 50 см і вагою близько тонни покликана в ході випробування піднятися у відкритий космос на висоті приблизно 100 км. Після цього вона повинна впасти в море біля міської Тайки на острові Хоккайдо, де розгорнуто перший в Японії приватний космодром компанії Interstellar Technologies.

Як повідомлялось, на Міжнародній космічній станції (МКС) на сегменті Сполучених Штатів виявили проблему в системі електропостачання.