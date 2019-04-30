На Міжнародній космічній станції виникла проблема з електропостачанням



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Міжнародна космічна станція

У NASA наголосили, що екіпажу МКС і роботі станції нічого не загрожує

На Міжнародній космічній станції (МКС) на сегменті Сполучених Штатів виявили проблему в системі електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NASA.

У космічному відомстві США розповіли, що проблема була виявлена вранці 29 квітня фахівцями на Землі.

Проблеми виникли з блоком комутації MBSU, який розподіляє подачу енергії на два з восьми каналів електроживлення на МКС.

В даний час фахівці NASA намагаються з'ясувати причини події, а також відновити роботу системи електроживлення.

«Авіадиспетчери працювали над маршрутом живлення через шість силових каналів. Електроенергія, що генерується сонячними батареями станції, подається у всі системи станції по цих каналах», - уточнили в космічному агентстві.

У NASA наголосили, що екіпажу МКС і роботі станції нічого не загрожує.

Нагадаємо, у середині квітня у США запустили до МКС ракетоносій, який частково розробляли у Дніпрі.