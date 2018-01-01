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    В зоні АТО загинув український розвідник

    Обставини загибелі військового поки невідомі
    В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі загинув український розвідник Олександр Чегурко. Про це йдеться в повідомленні Кодимської районної державної адміністрації Одеської області. «Щойно надійшла сумна звістка про загибель нашого земляка, Олександра Чегурка, 16.07.1987 року народження, жителя с. Шершенці Кодимського
    • Сьогодні, 12:21
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    Зона АТО
    Зона АТО

    Обставини загибелі військового поки невідомі

    В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі загинув український розвідник Олександр Чегурко. Про це йдеться в повідомленні Кодимської районної державної адміністрації Одеської області.

    «Щойно надійшла сумна звістка про загибель нашого земляка, Олександра Чегурка, 16.07.1987 року народження, жителя с. Шершенці Кодимського району. Старший сержант Чегурко пішов з життя 3 січня 2018, захищаючи Україну», - йдеться в повідомленні. Обставини загибелі військового поки невідомі.

    За даними місцевих ЗМІ, Чегурко був розвідником у 28-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Нагадаємо, раніше в штабі АТО заявили, що на Донбасі 3 січня 2018 року жоден український військовий не постраждав, а бойовики здійснили п'ять обстрілів на Донецькому напрямку. У той же час супротивник активізував повітряну розвідку, а безпілотники, заборонені мінськими угодами, були зафіксовані в районі Світлодарьскої дуги та на Приазов'ї.

     

    АТО ЗСУ
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