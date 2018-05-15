На Донбасі зменшилася інтенсивність бойових дій

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Українські військовослужбовці

Російсько-окупаційні війська у понеділок 42 рази порушували режим припинення вогню

Упродовж минулої доби, 14 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною, проте інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

«Російсько-окупаційні війська 42 рази порушували режим припинення вогню, з них 11 - застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику», - зазначили у прес-центрі.

На Луганщині, в районах населених пунктів Троїцьке, Новозванівка, Золоте ворог вів «турбуючий вогонь», намагаючись спровокувати вогонь українських воїнів у відповідь.

На донецькому напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Залізне, Новгородське, Шахта Бутівка.

«Зусилля російсько-окупаційні військ були марними. Оборонні рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. За минулу добу зі складу Об’єднаних сил загиблих та поранених немає. За даними розвідки, втрати противника склали один вбитий та троє порениних», - додали у прес-центрі.

Поточної доби, 15 травня, зафіксовано сім випадків відкриття вогню окупантами зі стрілецької зброї по українських позиціях з метою спровокувати вогонь у відповідь.

Нагадаємо, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко у понеділок заявила, що бойовики приховують на Донбасі десятки зниклих українців.