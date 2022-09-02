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«Вагнерівці» готують білоруських найманців до диверсій в Україні – ЗМІ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Вагнерівці» готують білоруських найманців до диверсій в Україні – ЗМІ 
«Вагнерівці» проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини 
фото з відкритих джерел

Для диверсій привезли форму ЗСУ 

Члени путінської приватної військової компанії «Вагнер» готують найманців самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з приватного охоронного підприємства «ГардСервіс» до диверсій на території України, привезли форму українських військових – піксельний хакі. Про це повідомляє Telegram-канал «Можем объяснить».

Журналістам вдалося дізнатися про роботу такого тренувального табору. За повідомленням ЗМІ, «вагнерівці» тренують білоруських бійців вже місяць. 

Тренувальна база диверсантів розташована в Мінську, на території колишнього динамівського «Центру спортивної підготовки».

За участь у російській «спецоперації» обіцяють потрійну зарплату по 10 тис. білоруських рублів (приблизно 143 тис. гнр). Тих, хто відмовився повоювати за такі гроші, практично немає. За словами джерела, із 500 охочих найманців інструктори «Вагнера» відсіяли після співбесід близько пів сотні бійців і розпочали тренування.

Приватне охоронне підприємство «ГардСервіс» пов'язане з режимом Лукашенка, з'явилося в червні 2020 року – незадовго до президентських виборів в Білорусі і протестів, що почалися за ними. Співробітникам організації «указом» диктатора дозволили застосовувати вогнепальну зброю. 

«Вагнерівці» проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Їм роздали ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова. На територію України найманців планують закидати у складі диверсійно-розвідувальних груп», – йдеться в матеріалі. 

Як відомо, із 8 по 14 вересня на кордонах північних областей України заплановані спільні навчання армій РФ, Білорусі та інших країн ОДКБ. 

Нагадаємо, винищувачі Білорусі тренуються у прикордонних районах Брестської області. Останніми днями їхня тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною. 

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Теги: ЗМІ ПВК Вагнера Білорусь війна

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