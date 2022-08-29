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З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
Інструмент створено для боротьби з фінансуванням агресії проти України та міжнародною організованою злочинністю
зображення: liga360

Журналісти, правоохоронці та представники державних установ можуть отримати доступ до потужного інструменту

До 31-ї річниці Незалежності України компанія LIGA ZAKON презентує новий інструмент – LIGA360 SQUAD, на основі ІТ-платформи LIGA360, який дає змогу відстежувати ворожий слід і будувати схему взаємозв’язків з особами, що мають до нього стосунок, з понад 85 країн світу.

SQUAD створено для використання лише представниками державних установ, правоохоронних органів, неурядових організацій і представниками акредитованих засобів масової інформації – журналістів-розслідувачів.

Одразу після початку повномасштабного вторгнення росії LIGA ZAKON почала переговори з багатьма адміністраторами міжнародних реєстрів і баз даних, міжнародними інформаційними компаніями. Уже у квітні було підписано низку меморандумів і договорів, зокрема й з агрегатором найбільшої відкритої бази даних компаній у світі.

За шість місяців повномасштабної війни в Україні команда LIGA ZAKON створила інструмент, спрямований на формування комплексного досьє та пошуку профілів компаній зі всього світу, виявлення бенефіціарів і пов'язаних із ними бізнесів, для використання в розслідуваннях представниками державних установ, правоохоронних органів, неурядових організацій та журналістів.

Основна мета проєкту – допомога державі через надання ефективного та дієвого функціонала для оперативного виконання завдань із розшуку та побудови зв'язків між підсанкційними компаніями, токсичними особами й активами, що мають стосунок до рф, рб та інших ворожих осередків, які підтримують агресію в Україні.

«Ми працюємо для того, щоб Україна могла максимально ефективно функціонувати в умовах війни. Прозорість даних важлива для створення надійного середовища, у якому ми хочемо працювати, і суспільства, у якому ми хочемо жити. Ми вважаємо, що надана у продукті SQUAD інформація зможе дати значну користь нашій країні. Тому компанія LIGA ZAKON прагне надати нашій Державі ще більше інформаційної зброї для нашої важкої боротьби. Доступ до продукту SQUAD для органів влади та силових структур буде надано pro bono. Бажання нашої команди – якомога більше підтримати Україну в її інформаційній та економічній боротьбі з російською агресією», – Голова Ради директорів LIGA ZAKON Марина Бондаренко.

Головні цілі проєкту LIGA360 SQUAD:

  • показати зв'язки між профілями різних компаній та особами, що пов'язані з рф і рб та іншими ворожими осередками, які підтримують агресію в Україні (понад 210 млн компаній, 85 країн світу, 145 юрисдикцій);
  • допомогти в розшуку, виявленні та моніторингу активів компаній, до яких застосовано санкції;
  • надати джерело отримання інформації для доповнення Україною наявних міжнародних санкційних списків новими компаніями й особами;
  • сприяти боротьбі з фінансуванням агресії проти України та міжнародною організованою злочинністю;
  • створити надійне середовище, у якому ми хочемо працювати, і суспільство, у якому ми всі хочемо жити.

Характеристики продукту LIGA360 SQUAD:

  • доступ до великої кількості країн, юрисдикцій і даних про пов'язаних із компанією осіб (executive officers) з переважної більшості регіонів світу на єдиній платформі;
  • моніторинг – можливість вчасно відстежувати зміни в інформації про компанії, що цікавлять;
  • побудова зв'язків між компаніями й особами, відстеження афілійованих зв'язків і виявлення ризиків, зокрема зв'язків із компаніями й особами з рф та рб чи інших країн, а також осіб, що перебувають під санкціями;
  • постійна актуалізація даних;
  • пошук і перевірка компаній;
  • повне досьє на компанію.

Презентацію продукту заплановано на 16.09.2022.

Після заходу всім акредитованим організаціям буде надано можливість подати заявку на доступ до продукту LIGA360 SQUAD. Для запрошення на презентацію та надання доступу необхідно пройти реєстрацію за посиланням.

У разі додаткових запитань звертайтеся, будь ласка, за контактним тел.: 0 800 210 102.

Теги: Білорусь росія окупанти санкції

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