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Білоруські винищувачі почали тренуватися значно ближче до кордону з Україною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білоруські винищувачі почали тренуватися значно ближче до кордону з Україною
Повітряні сили Білорусі тренуються у прикордонних районах
фото ілюстративне

На початку цього тижня винищувачі тренувались над полігоном «Обуз-Лісновський»

Винищувачі Білорусі тренуються у прикордонних районах Брестської області. Останніми днями їхня тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що на початку цього тижня винищувачі з Ліди та Барановичів, а також гелікоптери з Мачулищ почали тренуватися над 230-м загальновійськовим полігоном «Обуз-Лісновський» (Барановичський район).

«Беларускі Гаюн» інформує, що о 14:30 з Бреста в бік півдня летіли чотири винищувачі. О 14:35 з Кобрина у бік південного заходу летіли два вертольоти Мі-24 ВПС РБ. О 14:40 з Бреста винищувачі розвернулися в бік заходу. О 14:50 з Кобрина два винищувачі полетіли в бік півночі, з півночі приєдналися ще два винищувачі.

«На даний момент схоже, що їхня тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Білорусь планує орагнізувати військові навчання на яких, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Нещодавно Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів.

Теги: Білорусь війна Україна

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