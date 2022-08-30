Розвідка назвала кількість «вагнерівців», які перебувають в Україні

На окупованих територіях перебуває близько 4,5-5 тис. бойовиків «Вагнера»

Міністерство оброни Росії прийняло рішення збільшити чисельність приватних військових формувань для війни в Україні, оскільки прихована мобілізація не дала результатів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач. Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора. Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що у першу чергу у війні проти України командування зс РФ активно використовує представників російської ПВК «Вагнер»/«Ліга». За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків. Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.

Нагадаємо, 27 серпня на Бахмутському напрямку українські захисники знищили групу російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера».

До слова, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.