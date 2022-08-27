Українські бійці знищили групу «вагнерівців» під Бахмутом (фото)

«Вагнерівці» полягли під час спроби наступу на Донеччині

Найманців на Донбасі стає все менше

На Бахмутському напрямку українські захисники знищили групу російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

«ЧВК «Вагнер» відпочиває після наступу на Бахмутському напрямку. Втомилися, навіть не шевеляться», – йдеться в повідомленні до фото вбитих рашистів.

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Як відомо, це вже не перше знищення «вагнерівців» на Донбасі.

Нагадаємо, 14 серпня в окупованій Попасній на Луганщині під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай повідомив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ.

За чутками, у штабі в момент удару міг перебувати власник «Вагнера» Євген Пригожин.