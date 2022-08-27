Українські бійці знищили групу «вагнерівців» під Бахмутом (фото)
Найманців на Донбасі стає все менше
На Бахмутському напрямку українські захисники знищили групу російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».
«ЧВК «Вагнер» відпочиває після наступу на Бахмутському напрямку. Втомилися, навіть не шевеляться», – йдеться в повідомленні до фото вбитих рашистів.
Як відомо, це вже не перше знищення «вагнерівців» на Донбасі.
Нагадаємо, 14 серпня в окупованій Попасній на Луганщині під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера». Голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай повідомив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ.
За чутками, у штабі в момент удару міг перебувати власник «Вагнера» Євген Пригожин.
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