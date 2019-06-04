Вакарчук буде допомагати Зеленському у реформах



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Вакарчук вважає, що президента потрібно контролювати

Партія «Голос« планує допомагати та підтримувати президента України Володимира Зеленського після виборів у Раду.

Про це заявив лідет політичної сили Святослав Вакарчук в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на ICTV.

Він наголосив, що партія «Голос« визначилась із своєю позицією у майбутньому парламенті, який збереться після позачергових виборів, призначених на 21 липня 2019.

«Ми будемо допомагати президенту в тих реформах, в яких вважаємо, що він вчиняє правильно і навіть підсилювати. Я би сказав, старатися ще більш радикальні реформи пропонувати. Там, де він буде чинити не так, як ми вважаємо, ми будемо опонувати йому, або заставляти його виконати свої обіцянки», - заявив Вакарчук.

Він додав, що президента й усі його рішення потрібно контролювати.

«Я вже казав, що президент - це державний інститут, а не прізвище. Політика сліпої віри президента - це стара політика. Ми її абсолютно не приймаємо. Ми вважаємо, що президента треба контролювати, підсилювати і допомагати там, де потрібно», - сказав Вакарчук.

Він також не виключив, що його погляди у питанні завершення війни на Донбасі можуть збігатись з поглядами президента Володимира Зеленського.

«Перш за все, коли ми говоримо про людські долі, було б цинічно говорити про конкурентну боротьбу. Коли ми говоримо про життя та про завершення війни - тут не може бути конкуренції. Я впевнений, що всі проукраїнські сили думають однаково: як би зробити так, щоб війна завершилась… Якщо він (Зеленський, - ред.) також це сказав, значить ми рухаємось в одному напрямку», - зазначив Вакарчук.

Лідер «Голосу« не розповів про плани щодо подальшої коаліції у новому парламенті і не назвав політсили, з якими готовий співпрацювати.

«Стосовно коаліції - давайте дійдемо до парламенту і тоді будемо про це думати», - додав він.

Джерело: РБК-Україна