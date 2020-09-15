Вакарчук вдруге показав, як займається йогою в Карпатах
Музикант супроводив пост хештегом «місце сили»
Лідер гурту «Океан Ельзи», колишній народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук опублікував у Facebook знімки, зроблені під час його зарядки на відпочинку в Карпатах.
«Ранок у Карпатах починається так», – написав він.
Святослав Вакарчук народився в Мукачеві (Закарпатська область). У 1994 році він приєднався до колективу «Клан тиші», замінивши Андрія Голяка. 12 жовтня 1994 року гурт почав називатися «Океан Ельзи», а Вакарчук став лідером музичного колективу.
Нагадаємо, що Вакарчук завів Інстаграм і показав, як займається йогою.