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    Вакарчук вдруге показав, як займається йогою в Карпатах

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    <span>Вакарчук поділився знімками, зробленими під час його відпочинку в Карпатах</span> - Вакарчук вдруге показав, як займається йогою в Карпатах
    Вакарчук поділився знімками, зробленими під час його відпочинку в Карпатах

    Музикант супроводив пост хештегом «місце сили»

    Лідер гурту «Океан Ельзи», колишній народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук опублікував у Facebook знімки, зроблені під час його зарядки на відпочинку в Карпатах.

    «Ранок у Карпатах починається так», – написав він.


    Святослав Вакарчук народився в Мукачеві (Закарпатська область). У 1994 році він приєднався до колективу «Клан тиші», замінивши Андрія Голяка. 12 жовтня 1994 року гурт почав називатися «Океан Ельзи», а Вакарчук став лідером музичного колективу.

    Нагадаємо, що Вакарчук завів Інстаграм і показав, як займається йогою.

    депутат Святослав Вакарчук Океан Ельзи партії Facebook співак літо
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