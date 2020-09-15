Вакарчук вдруге показав, як займається йогою в Карпатах



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Вакарчук поділився знімками, зробленими під час його відпочинку в Карпатах

Музикант супроводив пост хештегом «місце сили»

Лідер гурту «Океан Ельзи», колишній народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук опублікував у Facebook знімки, зроблені під час його зарядки на відпочинку в Карпатах.



«Ранок у Карпатах починається так», – написав він.



Святослав Вакарчук народився в Мукачеві (Закарпатська область). У 1994 році він приєднався до колективу «Клан тиші», замінивши Андрія Голяка. 12 жовтня 1994 року гурт почав називатися «Океан Ельзи», а Вакарчук став лідером музичного колективу.

Нагадаємо, що Вакарчук завів Інстаграм і показав, як займається йогою.