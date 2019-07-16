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    Вакарчук заявив, що готовий іти в уряд

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    Святослав Вакарчук - Вакарчук заявив, що готовий іти в уряд
    Святослав Вакарчук

    Лідер «Голосу» підкреслив — його партія не буде обговорювати питання коаліції до голосування

    Лідер партії «Голос», музикант Святослав Вакарчук заявив про готовність після парламентських виборів іти працювати в уряд, проте він поки не хоче говорити про можливе створення коаліції.

    Про це Вакарчук заявив в інтерв’ю Громадському.

    «Деколи мене питають: чи ви готові йти в уряд? Готові. Але уряд створює коаліція, а коаліція створюється на базі коаліційної угоди, яку ще спочатку треба обговорити, всім підтвердити, намалювати червоні лінії, знайти механізм, що буде, якщо хтось виходить за ці червоні лінії і так далі», — сказав він.

    Лідер «Голосу» підкреслив — його партія не буде обговорювати питання коаліції до голосування, бо це — «виключно політичний піар».

    Водночас він запевнив, що в майбутньому обговорювати можливе об’єднання в Раді «Голос» точно не буде з партіями, які «проти українського і європейського шляху». Політик уточнив, що зокрема йдеться про «Опозиційну платформу — за життя» Медведчука-Бойка.

    «Інші партії, які в своїх програмах заявляють про європейський вектор розвитку України, вступ до ЄС і НАТО, підтверджують те, як це записано в Конституції зараз, і декларують ті речі, які є важливими для партії «Голос» — тобто демонополізацію, боротьбу з маніпуляціями ЗМІ, спущення депутатів з небес на грішну землю, тобто створення умов, при яких вони діють як звичайні люди, громадяни — з цими людьми ми будемо сідати, говорити про майбутнє, в тому числі про коаліцію», — резюмував Вакарчук.

    Нагадаємо, п’ятірка партій-лідерів, що проходять до Верховної Ради на виборах 21 липня – змінилася. На сьогодні подолати 5% бар'єр мають шанси п'ять-шість політичних сил.

    За даними опитування, до першої п'ятірки увійшла партія «Сила і честь» (5,1%) натомість партія «Голос» (4,0%) опинилася на шостому місці, але з урахування похибки вибірки зберігає шанси потрапити до парламенту.

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