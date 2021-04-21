Вакцина AstraZeneca: у МОЗ пояснили різницю між звичайною і «корейською»

Найближчим часом Україна отримає 367 тисяч 200 доз вакцин виробництва SK-Bio

Вакцина AstraZeneca виробництва компанії SK-Bio з Південної Кореї є повністю ідентичною європейському та індійському препарату. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко «Суспільному».

«Вчора міністерством охорони здоров'я була зареєстрована друга вакцина, яка була розроблена компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом. Вона відрізняється від попередньої вакцини лише тим, що її виробництво здійснюється на контрактній площадці у Південній Кореї. Виробництво здійснюється компанією SK-Bio. Заявником і власником даного реєстраційного посвідчення є виключно офіс AstraZeneca», – повідомив Іващенко.

Іващенко додав, що найближчим часом Україна отримає 367 тисяч 200 доз вакцин виробництва SK-Bio, які будуть використані для здійснення повторних щеплень.

«Це будуть поставки у рамках ініціативи Covax. Передусім, вони будуть направлені для розширення потенціалу і розгортання кампанії вакцинації згідно плану вакцинації. Можливо, частина залишиться для проведення повторного щеплення тих пацієнтів, які вже отримали вакцину. А саме вакцину Covishield», – зазначив заступник міністра.

За словами Іващенка, вакцини виробництва Південної Кореї, Індії та європейських фармакологічних підприємств є повністю сумісними та взаємозамінними.

«Ті громадяни, які отримали щеплення, наприклад, Covishield, яка була розроблена також Оксфордським університетом, вони автоматично можуть без проблем можуть отримувати другу дозу будь-якою іншою вакциною: або із Південної Кореї, або розроблені на європейських виробничих потужностях компанії AstraZeneca», – пояснив посадовець.

Крім того, Україна направила звернення щодо застосування 15 тисяч доз вакцини Coronavac, які були поставлені до країни, але не були розмитнені.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я закликало повідомляти про зловживання вакцинами, зокрема, і про щеплення поза чергою. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.