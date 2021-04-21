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    Думки вголос

    Смерті українців, які не дочекалися вакцини від Covid-19, на совісті влади

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Смерті українців, які не дочекалися вакцини від Covid-19, на совісті влади

    Єдиним дієвим способом захисту від Covid-19 є масова вакцинація. Але її в Україні немає. І локдаун не є порятунком

    Мовою оригіналу

    В ООН подсчитали количество жертв боевых действий на Донбассе за предыдущие 7 лет войны. С 14 апреля 2014 года до начала февраля 2021 года от боевых действий на Донбассе погибло от 13 100 до 13 300 человек. Из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 пророссийских боевиков. Подсчитать точное количество погибших российских военных оказалось невозможно.

    За год эпидемии Covid-19 в Украине по официальным данным умерло 40 796 украинских граждан. За последние сутки от коронавируса умерло еще 429 украинцев. Делайте выводы.

    Единственным действенным способом защиты является массовая вакцинация. Но ее в Украине нет. И локдаун не является спасением. Это частичная мера, которая без вакцинации не решает проблему. А вакцинации нет. И часть умерших, которые не дождались вакцины и другие, которые умрут от коронавируса потому что не дождутся вакцины, на совести Зеленского, Ермака, Шмыгаля и Степанова.

    Потому что это их задача обеспечить спасение граждан и они ее провалили. Вот такой один из итогов двухлетия правления Зеленского. Ви зробили це разом, Володимир Зеленський!

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ООН Володимир Зеленський вакцинація коронавірус
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