  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Стало відомо, коли в Україну прибудуть ще 367 тисяч доз AstraZeneca

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від початку кампанії з вакцинації щеплення в Україні отримало 477 833 особи - Стало відомо, коли в Україну прибудуть ще 367 тисяч доз AstraZeneca
    Від початку кампанії з вакцинації щеплення в Україні отримало 477 833 особи
    Фото: Luca Zennaro / EPA-EFE / Shutterstock

    За словами Шмигаля, вакцинальна кампанія значно пришвидшиться вже у травні

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україну мають прибути 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Це має відбутися уже цього тижня. Про це він сказав у ході засідання уряду.

    «Цього тижня в Україну мають прибути ще 367 тисяч доз вакцини від компанії AstraZeneca. Тобто, загальна кількість уже поставлених вакцин до кінця тижня складатиме понад 1,1 млн доз. У травні ми очікуємо значно більшу кількість вакцин», - підкреслив прем'єр.

    За словами Шмигаля, вакцинальна кампанія значно пришвидшиться.

    Нагадаємо, вчора в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Поставка цього препарату очікується вже у четвер, 22 квітня.

    У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинація від коронавірусу другою дозою препарату Covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другою дозою почнуть після 18 травня.

    Напередодні у МОЗ повідомили, що українцям не варто розраховувати на платні ковід-вакцини до кінця року.

    Додамо, що за добу в Україні ковід-щеплення зробили 15 тисяч осіб. Київ – у лідерах, тут зробили вчора 1650 щеплень. Щеплення українцям робило 269 мобільних бригад і 462 пункти вакцинації.

    За добу 20 квітня в Україні було виявлено 12 162 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії за офіційними даними захворіло 1 974 118 осіб.

    Національна академія наук оновила прогноз щодо розвитку епідемічної ситуації з коронавірусом в Україні. Так, смертність від Covid-19 повинна піти на спад найближчими днями.

    Читайте також: Серед причин смерті українців Covid-19 вийшов на четверте місце

    Теги: щеплення вакцинація ліки медичні препарати лікарські препарати Денис Шмигаль коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies