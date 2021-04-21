Стало відомо, коли в Україну прибудуть ще 367 тисяч доз AstraZeneca

Від початку кампанії з вакцинації щеплення в Україні отримало 477 833 особи

Від початку кампанії з вакцинації щеплення в Україні отримало 477 833 особи

За словами Шмигаля, вакцинальна кампанія значно пришвидшиться вже у травні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україну мають прибути 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Це має відбутися уже цього тижня. Про це він сказав у ході засідання уряду.

«Цього тижня в Україну мають прибути ще 367 тисяч доз вакцини від компанії AstraZeneca. Тобто, загальна кількість уже поставлених вакцин до кінця тижня складатиме понад 1,1 млн доз. У травні ми очікуємо значно більшу кількість вакцин», - підкреслив прем'єр.

За словами Шмигаля, вакцинальна кампанія значно пришвидшиться.

Нагадаємо, вчора в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Поставка цього препарату очікується вже у четвер, 22 квітня.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинація від коронавірусу другою дозою препарату Covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другою дозою почнуть після 18 травня.

Напередодні у МОЗ повідомили, що українцям не варто розраховувати на платні ковід-вакцини до кінця року.

Додамо, що за добу в Україні ковід-щеплення зробили 15 тисяч осіб. Київ – у лідерах, тут зробили вчора 1650 щеплень. Щеплення українцям робило 269 мобільних бригад і 462 пункти вакцинації.

За добу 20 квітня в Україні було виявлено 12 162 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії за офіційними даними захворіло 1 974 118 осіб.

Національна академія наук оновила прогноз щодо розвитку епідемічної ситуації з коронавірусом в Україні. Так, смертність від Covid-19 повинна піти на спад найближчими днями.