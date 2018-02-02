Ватикан вперше відвідає відкриття Олімпійських ігор

У Ватикані позитивно оцінили роботу з МОК

Міжнародний олімпійський комітет вперше в історії офіційно запросив делегацію Ватикану взяти участь в церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Пхенчхані 9 лютого 2018 року. Про це повідомляє «Радіо Ватикану». Відзначається, що представництво Святого престолу, очолюване заступником секретаря Папської ради у справах культури



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У Ватикані позитивно оцінили роботу з МОК

Міжнародний олімпійський комітет вперше в історії офіційно запросив делегацію Ватикану взяти участь в церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Пхенчхані 9 лютого 2018 року. Про це повідомляє «Радіо Ватикану».

Відзначається, що представництво Святого престолу, очолюване заступником секретаря Папської ради у справах культури Мелькор Санчесом де-Тока, також візьме участь в якості спостерігача в олімпійській сесії - щорічних загальних зборах членів МОК, які пройдуть 5-7 лютого.

«Ми вже отримували запрошення (на церемонію відкриття Олімпійських ігор - ред.), але це було запрошення в якості гостя, чи не приватне, на церемонію в Ріо-де-Жанейро (в 2016 році - ред.), але на цей раз запрошення було направлено офіційно Святому престолу», - зазначив представник Ватикану Санчес де-Тока.