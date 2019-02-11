Вбивство Гандзюк: Мангера доставлять до Печерського райсуду для обрання запобіжного заходу



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До Херсона вже виїхала група процесуальних керівників Генпрокуратури та слідчих СБУ

Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера доставлять до Печерського райсуду для обрання запобіжного заходу. Про це повідомила у Facebook прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган.

Вона додала, що до Херсона вже виїхала група процесуальних керівників Генпрокуратури та слідчих Служби безпеки України.

«Підозра вручена за місцем проживання В. Мангера, проводяться слідчі дії, обшуки. Вживатимуться заходи для доставки підозрюваного до Печерського райсуду м. Києва для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Для цього до Херсона виїхала група процесуальних керівників ГПУ та слідчих СБУ», - написала Сарган.

Вона додала, що сьогодні зранку заступник Генпрокурора Юрій Столярчук особисто вручив підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 КК України.

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Напередодні бюро Херсонської обласної організації ВО «Батьківщина» на виконання рішення президії політради вирішило вважати голову Херсонської облради Владислава Мангера виключеним з членів партії.

Раніше Владислав Мангер заявив, що призупиняє членство в «Батьківщині» на час розслідування справи Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, батько херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА та партійця Блоку Петра Порошенка Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, партійця «Батьківщини» Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У ГПУ відреагували на гучну заяву батька Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.