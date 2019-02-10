Вбивство Гандзюк: штаби Порошенка і Тимошенко думають, що дії активістів - частина виборів

Не потрібно шукати інтригу там, де виною всьому власна бездіяльність і легкодухість

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Вчерашние события в Киеве – это прямое следствие круговой поруки: политиков, которым неловко, неприятно и стыдно слышать неудобные вопросы о возможной причастности своих коллег к убийству; и правоохранительных органов, которые по старой привычке решили этот договор обслужить.

Штабы Петра Порошенко и Юлии Тимошенко не готовы открыто отречься от политиков и чиновников, которые могут быть причастны к убийству Екатерины Гандзюк. Там уверены, что многочисленные акции активистов Хто замовив Катю Гандзюк? - это не реальные протесты, а часть избирательной кампании и козни оппонентов.

Не нужно искать интригу там, где виной всему собственная бездеятельность и малодушие. Исключение Владислава Мангера было очевидным еще с минувшей осени, к этому призывали не только активисты, но и некоторые члены самой Батькивщины. Такой же очевидной была необходимость публичной оценки со стороны Администрации президента действиям главы области и его заместителя, которые как минимум прекрасно понимали подоплеку убийства и его возможные причины. Решение обеих сторон отмолчаться – это не ошибка в коммуникации, а симптомы преступной круговой поруки. Чтобы так интерпретировать недовольство гражданского общества, надо быть либо слепым, либо неадекватным. Либо немного януковичем. Глупо одной рукой декларировать курс на ЕС, а другой – копировать методы северного соседа и запрещать активистам задавать вопросы об убийстве их коллеги. И еще более странно ожидать, что в ответ на такое очевидное лицемерие, с тобой будут разговаривать вежливо и в строгом соответствии с правилами этикета и нормами уголовного кодекса.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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