Суд відсторонив Мунтяна від посади голови Чернівецької облради



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Іван Мунтян очолював Чернівецьку обласну раду з грудня 2015 року

Строк відсторонення суд визначив у межах строку досудового розслідування, а саме до 4 квітня

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) відсторонила від посади голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні великого хабара. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook у п'ятницю, 28 лютого.

«Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і відсторонила голову Чернівецької обласної ради, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності», - йдеться в повідомленні.

Термін відсторонення суд визначив у межах строку досудового розслідування - до 4 квітня нинішнього року.

Також сьогодні Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення суду першої інстанції, згідно з яким до Мунтяна застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.

Нагадаємо, 18 лютого суд відпустив Мунтяна під заставу 10 млн гривень, які він вніс протягом п'яти днів. Також його зобов'язали здати закордонні паспорти, носити електронний браслет контролю і не спілкуватися з фігурантами кримінального провадження після внесення застави.

Зазначимо, що напередодні Вищий антикорупційний суд відмовив у звільненні Івана Мунтяна з посади голови Чернівецької облради.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють в отриманні $180 тис. хабара.

Як повідомлялося, САП просила суд взяти голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна під варту з альтернативою внесення застави у понад 15 млн грн.

Нагадаємо, голові Чернівецької облради повідомлено про підозру в отриманні $180 тис. доларів хабара.

Як повідомлялося, слідством встановлено, що у липні минулого року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі $400 тис. за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.