Розстріли на Майдані: суд відправив ексбійця «Омеги» під домашній арешт



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Підозрюваний Володимир Косенко раніше казав, що стріляв по ліхтарях, «щоб не було видно, де були на Майдані працівники міліції» Фото: Insider

За даними слідства, боєць «Омеги» разом зі співробітниками полку спеціального призначення «Беркут» розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській

Печерський районний суд Києва у череду пізно ввечері відправив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України «Омега» Володимира Косенка. Його зобов'язали носити електронний браслет.

За даними слідства, боєць «Омеги» разом зі співробітниками полку спеціального призначення «Беркут» розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Єна у коментарі «Громадському» розповів, що внаслідок застосування вогнепальної зброї спецпризначенцем загинув Олег Ушневич та дістав поранення Віталій Гуков.

Прокурор Офісу генеральної прокуратури Ігор Земсков звертався до суду із клопотання про обрання для підозрюваного ексбійця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб у СІЗО СБУ. За поясненнями прокурора, існують ризики переховування підозрюваного.

Адвокат Володимира Косенка Богдан Бівалькевич заявив у суді, що його підзахисний «не вживав жодних дій, що спотворити докази», й назвав підозру необґрунтованою.

Володимир Косенко також раніше свідчив під час суду щодо п’яти ексберкутівців, яких відпустили в рамках обміну. За словами прокурора Ігоря Земскова під час допиту у справі ексберкутівців, що слухається у Святошинському суді Києва, Косенко казав, що стріляв по ліхтарях, «щоб не було видно, де були на Майдані працівники міліції». По людях казав, що не стріляв. Коли він свідчив у суді у справі ексберкутівців — слідства конкретно щодо Косенка не було.

Володимира Косенка підозрюють у:

перевищенні влади та службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу);

закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу);

умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ДБР затримало колишнього бійця «Омеги» за вбивство учасника Революції гідності.