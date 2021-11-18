Глава МВС назвав міністра, якого хотіли вбити

Замах готував громадянин США

На міністра аграрної політики Романа Лещенка планували замах. Про це повідомив на брифінгу глава МВС Денис Монастирський.

За словами міністра, замах готував громадянин США.

Зловмисника затримали напередодні, 17 листопада. Після цього про підготовку замаху повідомили Лещенка та посольство США в Україні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що одного з міністрів хотіли вбити. У МВС не вказували, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання підозрюваних у замаху на урядовця.

18 листопада Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова.

До слова, глава МВС подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю, що їздила п’яною за кермом.

Раніше глава МВС заявив, що у Іллі Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.

Сьогодні нардеп Кива здав поліції нагородну зброю від Авакова.