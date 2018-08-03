Вбивство Олешка: суд обирає запобіжний захід підозрюваним



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Олешка вбили пострілом в спину

Матюшин заперечує свою причетність до злочину і заявив про погрози

У Бердянську в п’ятницю, 3 серпня, суд розглядає справу умисного вбивства за змовою ветерана АТО, активіста Віталія Олешка.

Трансляцію із будівлі суду веде його побратим Андрій Маджаров.

За словами прокурора, підозрюваного Артема Матюшина опізнали декілька свідків як особу, яка стріляла в Олешка. Також обвинувачення зазначає, що відеореєстратор автівки загиблого зафіксував у день вбивства автомобілі «Таврія» та «Мазда», які бачили біля будинку «Сармата» напередодні.

Прокурори зачитали клопотання щодо обрання запобіжного заходу Матюшину у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів.

«Підозрюваний не є мешканцем Бердянська, підозрюється у скоєнні особливо тяжкого правопорушення, а після скоєння намагався переховуватися. Він також може незаконно впливати на свідків, які його опізнали», - заявив прокурор.

Сам підозрюваний заперечує свою причетність до злочину і заявив про погрози.

Об 11:00 суд відправився у нарадчу кімнату для прийняття рішення. Засідання продовжиться об 11:30.

Нагадаємо, друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. Чотирьом вже повідомлено про підозру.

Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

Джерело: ТСН