Не стало відомого телекоментатора Олександра Журахівського



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Олександр Журахівський прожив 52 роки Фото з соцмереж

Причини смерті наразі невідомі

У Києві на 53-му році життя помер відомий спортивний телекоментатор і радіоведучий Олександр Журахівський.

Олександр став відомим у середині 90-х років. Коли був редактором спортивного відділу і футбольним коментатором на телеканалі «Інтер». Після того Олександр працював на телеканалах «Спорт-1» і «Спорт-2», радіоведучим на ТРК «Ера». Останнім місцем роботи Журахівського було радіо «Новоє врємя», звідки Олександр пішов у зв’язку з ліквідацією спортивної редакції.

Про трагедію повідомив журналіст Руслан Свірін на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки день тому розповідав одному чоловікові про перший склад спортредакції «Інтера» на чолі з Олександром Журахівським. І ось сумна звістка – він пішов за обрій. Тут і слів нема. Один смуток. Скільки років разом пропрацювали, скільки подій було висвітлено... Спочивай з миром, Олександре...», - написав Руслан Свірін.

Перша спортивна редакція «Інтера» разом із власником каналу Олександром Зінченком

«Страшно це писати. Вічна тобі пам'ять, Олександре Журахівський. Я пам'ятатиму завжди. Тебе зустрів у перший же день своєї журналістської кар'єри. Той журнал, що ти мені тоді вручив, бережу досі. Потім ще було зо два десятки ефірів у тебе на передачі – з ким би ще було так комфортно працювати? Хоча ти був мастодонтом, а я лише новачком цеху. І мастодонтом ти був ще з іншої причини. Люди в професії здрібніли. Перевелись потроху на ніщо. А ти хоч й був добрим і товариським, а залишався перманентно вищим за це новомодне крутійство. Дякую за все. Спочивай з миром», - пише баскетбольний оглядач Дмитро Дорошенко.

«Горе. Відійшов Олександр Журахівський. Мій колега і побратим. На жаль, вже ніколи не почую його життєрадісного: «Миколо, категорично вітаю!» або «Миколо, тисну руку! Категорично!» Був талановитим, фаховим і ЛЮДЯНИМ. На жаль... Співчуття рідним і друзям. Сашко, ми пам’ятатимемо тебе. Категорично...», - каже журналіст 40-річним стажем Микола Моторний.

Редакція «Главкома» висловлює співчуття рідним і близьким Олександра Журахівського.