Поліція затримала підозрюваного у побитті вінницького журналіста Качора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напад на Качора стався 31 серпня

Затриманий заперечує будь-який зв'язок із відеоблогером Анатолієм Шарієм

У Вінниці поліція затримала підозрюваного у побитті головного редактора інтернет-видання «Вежа» Андрія Качора.

Про це 2 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«31 серпня до поліції із заявою про нанесення тілесних ушкоджень звернувся головний редактор вінницького інтернет-видання «Вежа». Потерпілий повідомив, що близько 2 години ночі, перебуваючи біля одного із розважальних закладів міста, невідома особа нанесла йому один удар в ділянку голови. Проведеними розшуковими діями оперативники встановили особу зловмисника, ним виявився 27-річний житель обласного центру», - заявили в поліції.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Такий злочин карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

«В рамках кримінального провадження встановлюються всі обставини правопорушення. Остаточна правова кваліфікація події буде надана після проведення всіх необхідних слідчих дій», - додали в поліції.

Як повідомляє Громадське, що затриманий заперечує будь-який зв'язок із відеоблогером Анатолієм Шарієм.

Нагадаємо, раніше постраждалий внаслідок нападу Качор повідомив, що перед цим його виданню вже погрожували, стосовно чого поліцією розпочато відповідне провадження, а скандальний російський пропагандист Анатолій Шарій зробив родину журналіста об’єктом цькувань.