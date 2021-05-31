  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вчена рада університету ім. Шевченка позбавить Лукашенка звання почесного доктора

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Звання почесного доктора Лукашенку було визначене 2 листопада 2009 року - Вчена рада університету ім. Шевченка позбавить Лукашенка звання почесного доктора
    Звання почесного доктора Лукашенку було визначене 2 листопада 2009 року
    Фото з відкритих джерел

    Диплом почесного доктора Лукашенку вручили 5 листопада 2009 року

    Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров повідомив, що вчена рада КНУ позбавить Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу 7 червня. Про це Бугров повідомив на пресконференції під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука».

    «Я звернувся до вченої ради напрацювати процедуру, її дійсно сьогодні немає. Але вже три комісії вченої ради виробили таку процедуру. Там підставами є порушення прав людини, неповага до держави Україна. 7 червня засідання вченої ради університету, на якому буде два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка», – заявив ректор університету.

    Бугров зазначив, що, знаючи думку більшості членів вченої ради, питання позбавлення звання Лукашенка буде схвалене.

    Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року ректор Леонід Губерський, а саме звання йому було визначене 2 листопада 2009 року.

    Тим часом, Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Список вже передали до Ради нацбезпеки і оборони. Про це повідомив заступник голови МЗС Євген Єнін.

    «Уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, насамперед Європейського союзу. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто і наслідком цих рішень стане указ президента», – заявив він.

    Читайте також:

    Теги: МЗС РНБО Олександр Лукашенко освіта Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вчена рада університету ім. Шевченка позбавить Лукашенка звання почесного доктора