Вчена рада університету ім. Шевченка позбавить Лукашенка звання почесного доктора

Диплом почесного доктора Лукашенку вручили 5 листопада 2009 року

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров повідомив, що вчена рада КНУ позбавить Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу 7 червня. Про це Бугров повідомив на пресконференції під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука».

«Я звернувся до вченої ради напрацювати процедуру, її дійсно сьогодні немає. Але вже три комісії вченої ради виробили таку процедуру. Там підставами є порушення прав людини, неповага до держави Україна. 7 червня засідання вченої ради університету, на якому буде два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка», – заявив ректор університету.

Бугров зазначив, що, знаючи думку більшості членів вченої ради, питання позбавлення звання Лукашенка буде схвалене.

Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року ректор Леонід Губерський, а саме звання йому було визначене 2 листопада 2009 року.

Тим часом, Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Список вже передали до Ради нацбезпеки і оборони. Про це повідомив заступник голови МЗС Євген Єнін.

«Уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, насамперед Європейського союзу. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто і наслідком цих рішень стане указ президента», – заявив він.