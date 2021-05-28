Україна готує санкції проти Білорусі

Санкції проти Білорусі також готують в Європейському союзі

МЗС передало пакет санкцій на розгляд в РНБО

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Список вже передали до Ради нацбезпеки і оборони. Про це в ефірі «Україна 24» повідомив заступник голови МЗС Євген Єнін.

«Уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, насамперед Європейського союзу. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто і наслідком цих рішень стане указ президента», – заявив він.

За словами Єніна, насамперед санкції стосуватимуться тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікації президентських виборів або були залучені до репресій мирних громадян.

«Своїм останнім кроком про закриття авіаційного простору над Білоруссю, а також заборону транзиту літаків білоруських авіакомпаній, українська сторона показала, що вважає ненормальною ту практику білоруської влади, яка була застосована до пасажирського літака», – наголосив дипломат.

Додамо, що санкції проти Білорусі також готують в Європейському союзі. Нові європейські санкції можуть ударити по експорту білоруського калію і транзиту газу.

Так, 28 травня Європейська мовна спілка призупинила членство Білорусі.

Разом з тим ЄС обіцяє Білорусі підтримку, якщо піде демократичним шляхом.

Також нагадаємо, що Білорусь обмежила імпорт українських товарів.

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