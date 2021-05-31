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    Думки вголос

    Чи здав Лукашенко Путіну Білорусь?

    Чи здав Лукашенко Путіну Білорусь?

    Формально поки що Білорусь залишається незалежною державою

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    Тут парадоксальная история. Тут просто давать оценку действиям Лукашенко и встречи его с Путиным вряд ли стоит, потому что все очевидно, а о чем они говорили пять часов, мы не знаем. Поэтому хочу сказать, что для меня внутри этого события есть одно важное событие, и давайте его отметим.

    Дело в том, что почти все говорили о том, что в этом отчаянном положении Лукашенко едет сдавать Беларусь. Не будем сейчас приводить аргументы, почему так считали. Короче, для меня важнее событие – фраза Путина, что интеграция двух государств это дело неторопливое, полное нюансов, поэтому делать это не быстро.

    Короче говоря, — не произошло. Это не произошло. И это важно. То есть, так или иначе, Беларусь остается независимым государством формально, — а мы говорим именно о формальной стороне, — а не очередным федеральным округом, а Лукашенко не членом Совета Федерации.

    И думаю, что никогда это не произойдет, потому что своя рубашка ближе к телу и сдать Беларусь – помните его фразу, что он вскормил эту страну, вспоил, и так далее – надеюсь, что он ее так и не сдаст. И это будет, наверное, единственный его правильный поступок в нынешнем состоянии.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін
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    Чи здав Лукашенко Путіну Білорусь?