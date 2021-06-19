Вчені назвали причину можливого «кінця» Землі

Земля може загинути через Сонце, яке перетвориться на зірку червоного гіганта

Орбітальна нестабільність в Сонячній системі може призвести до зіткнення Землі з однієї з інших планет земної групи

Вчені Центру астрофізики Манчестерського Університету переконані, що через 100 мільярдів років життя на Землі може загинути через Сонце, яке перетвориться на зірку червоного гіганта.Про це повідомляє BBC Science Focus Magazine.

Спеціалісти в рамках вивчення факторів, які можуть призвести до кінця світу, прийшли до висновку, що з часом Сонце перетвориться на зірку червоного гіганта. Коли водень виснажиться в ядрі Сонця, зовнішня оболонка почне розширюватися.

«Це призведе до значної втрати маси Сонця і розширення орбіти Землі. При цьому взаємодія з нижніми шарами атмосфери Сонця призведе до випаровування Землі», – стверджують фахівці.

Крім того, орбітальна нестабільність в Сонячній системі може призвести до зіткнення Землі з однієї з інших планет земної групи. Разом з тим, ймовірність такого результату досить низька і становить менше 1%.

Додамо, що вчені з Університетського коледжу Лондона і Оксфордського університету з’ясували, що обертання галактичної смуги Чумацького Шляху, яка складається з мільярдів згрупованих зірок, уповільнилося приблизно на чверть з моменту її утворення.

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