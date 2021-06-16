Прокуратура блокує роботу космічного підприємства

За словами директора-генконструктора КП СПБ «Арсенал», приводом тиску на підприємство став епізод 10-річної давнини

Робота підприємства, яке виробляє продукцію для українських космічних апаратів і Збройних сил України та створює технології, що мають лише 5 країн світу – під загрозою через дії прокуратури та Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це заявив директор-генеральний конструктор Казенного підприємства спеціального приладобудування (КП СПБ) «Арсенал», член-кореспондент НАНУ Микола Лихоліт в інтерв’ю Цензор.нет.

За його словами, приводом тиску на підприємство став епізод 10-річної давнини, до якого раніше не виникало жодних питань з боку правоохоронних та контролюючих органів – продаж будівлі одного з цехів задля порятунку підприємства від банкрутства.

«В 2009 році було прийнято постанову Кабінету Міністрів України про приєднання заводу «Арсенал» до нас (на той момент ДП «Завод Арсенал» було глибоко збитковим, і майже не працювало). Після приєднання ми отримали майже 120 млн (гривень) заводського боргу. 2010 рік був дуже важким для нас. Заборгованість по зарплаті виникла. Через те з’явилася ідея продати щось із майна, залучити кошти, і за рахунок цього погасити борги. Було визначено корпус, який використовувався частково, там були управлінські структури», – повідомив Микола Лихоліт.

Як наголошує директор-генконструктор КП СПБ «Арсенал», процедура продажу була витримана у повній відповідності до законодавства і погоджена з державними органами.

«Корпус був оцінений кваліфікованим оцінником, отримано дозволи НКАУ, ФДМ. І навіть Державне космічне агентство звернулося до прем’єра. Було укладено договір з біржою, вона провела аукціон, продала на торгах за ринковою ціною, покупець сплатив кошти. І коли я чую, що я щось порушив, то дивіться: стоять резолюції трьох органів управління. НКАУ, ФДМ, який управляє усім державним майном, і з прем’єром погоджено!» – заявив Микола Лихоліт.

Глава КП СПБ «Арсенал» наголосив, що правоохоронні органи вже перевіряли продаж і не знайшли жодних порушень, отримані кошти підприємство витратило на погашення боргів, в тому числі по зарплаті персоналу.

«У 2012 році прокуратура вже ретельно перевіряла угоду та не виявила жодних порушень. Було кілька запитів від міської прокуратури та ГПУ – жодних претензій до нас. У слідчих матеріалах вказано на завдання матеріальних збитків, але всі кошти, було підприємством отримано та використано виключно за призначенням. Найперше – погасили борги, податки, зарплату. Про які збитки йдеться, абсолютно не зрозуміло», – відзначив Микола Лихоліт.

Директор-генконструктор підприємства оцінив претензії правоохоронців як безглузді і принизливі, вказавши, що їхній зміст не відповідає дійсності.

«Ці безглузді звинувачування вважаю принизливими по відношенню до підприємства і до мене особисто. Пишуть, що я виношував злочинний замисел з 2007 року і створив злочинне угруповання із заступниками гендиректора НКАУ, головою ФДМ і директором фірми-покупця. Я взагалі знайомий був лише з замдиректора НКАУ, інших в очі не бачив. Маячня якась», – відзначив Лихоліт.

Глава КП СПБ «Арсенал» наголосив, що впевнений у законності своїх дій і буде боротися за майбутнє підприємства.

«Я можу сказати наступне: якби ця ситуація повторювалася, я б вчинив так само. Якби ми цього не зробили, підприємство стало би банкрутом, зупинився б розвиток кількох науково-технічних напрямків, адже було б назавжди втрачено кваліфікований персонал, унікальних фахівців та технології. Я не буду заручником чиїхось схем. Колектив вже підписався під зверненням до суду, коли прокуратура намагалася мене відсторонити від посади. Я впевнений у законності своїх дій завжди, у т.ч. і у цій історії з корпусом. Буду відстоювати свої позиції та боротися за майбутнє підприємства, що завжди було моєю життєвою позицією», – підсумував Микола Лихоліт.

Джерело: Українські новини