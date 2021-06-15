Фіни вперше відправлять у космос дерев'яний супутник

Супутник має розміри приблизно 10x10x10 сантиметрів та важить всього близько 1 кг

Корпус апарату створений з березових фанер зі спеціальним покриттям та живиться від дев'яти невеликих сонячних батарей

У 2021 році на орбіту має відправитися перший у світі дерев'яний супутник WISA Woodsat. Апарат розробила фінська компанія Arctic Astronautics, повідомляє Space.com.

Супутник має розміри приблизно 10x10x10 сантиметрів та важить всього близько 1 кг. Корпус апарату створений з березових фанер зі спеціальним покриттям WISA та живиться від дев'яти невеликих сонячних батарей.

Супутник, або як його називають – кубсат, буде виведений на полярну орбіту Землі за допомогою ракети Electron Rocket Lab у листопаді 2021 року.

В рамках цієї місії компанія Arctic Astronautics хоче перевірити, як космічні умови впливають на довговічності фанерних панелей WISA. Для того, щоб команда місії могла спостерігати за змінами поверхні фанери, апарат обладнаний селфі-камерою.

До слова, нещодавно компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).

Нагадаємо, 5 червня, космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією.

Як повідомлялося ракета-носій Falcon 9 з вантажною місією корабля Dragon до Міжнародної космічної станції стартувала 4 червні у Флориді. «Вантажівка» привезла на МКС 3,3 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.