Вчені довели, що «темна матерія» гальмує рух Чумацького Шляху

Темна матерія невидима, і про її природу нічого не відомо

Темна матерія невидима, і про її природу нічого не відомо

Протягом 30 років астрофізики передбачали таке уповільнення, але це перший раз, коли воно було визначене напевно

Учені з Університетського коледжу Лондона і Оксфордського університету з’ясували, що обертання галактичної смуги Чумацького Шляху, яка складається з мільярдів згрупованих зірок, уповільнилося приблизно на чверть з моменту її утворення. Про це інформує Root-nation.

Винна у цьому темна матерія. Протягом 30 років астрофізики передбачали таке уповільнення, але це перший раз, коли воно було визначене напевно.

Дослідники вивчили дані космічного телескопа Gaia, який спостерігав за великою групою зірок: потоком Геркулеса, який знаходиться в резонансі з галактикою з перемичкою – баром.

Ці зірки гравітаційно притягуються до перемички галактики. Таке ж явище відбувається з троянськими і грецькими астероїдами Юпітера, які обертаються навколо точок Лагранжа Юпітера. Якщо обертання бару (перемички галактики) уповільниться, то зірки почнуть рухатися далі в галактиці, зберігаючи свій орбітальний період, який відповідає періоду обертання бара.

Стало відомо, що зірки містять важкі метали: це підтверджує, що вони раніше перебували в центрі галактики, де газ, який утворює зірки приблизно в десять разів багатший металами в порівнянні із зовнішньою галактикою. Використовуючи ці дані, команда прийшла до висновку, що перемичка з мільярдів зірок і трильйонів сонячних мас, сповільнила своє обертання як мінімум на 24% з моменту свого утворення.

Співавтор доктор Ральф Шенріх заявив, що астрофізики давно підозрювали уповільнення бару в центрі нашої галактики, проте докази цього з’явилися тільки недавно.

Темна матерія невидима, її природа невідома, але про її існування можна судити по тому, що галактики поводяться так, як ніби вони були покриті значно більшою масою, ніж ми можемо бачити. Вважається, що у Всесвіті приблизно в п’ять разів більше темної матерії, ніж звичайної видимої матерії.

Додамо, що оголошені підсумки щорічного конкурсу найкращих фотографій Чумацького Шляху. На десятках знімків з усіх куточків Землі, розміщених на сайті Capture the Atlas, можна оцінити красу мільйонів зірок і планет, невидимих неозброєним оком.

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