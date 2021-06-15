«Вусики галактик»: учені виявили незвичайні обертання у Всесвіті

Найбільша швидкість обертання галактик навколо порожнистих центрів цих вусиків становила близько 360 тис. км на годину

Найбільша швидкість обертання галактик навколо порожнистих центрів цих вусиків становила близько 360 тис. км на годину

Космічні нитки або велетенські трубки, що складаються з галактик, обертаються

Нове дослідження показало, що вусики галактик, завдовжки сотні мільйонів світлових років, можуть бути найбільшими обертовими об'єктами у Всесвіті. Про це інформує Space.com.

Небесні тіла часто обертаються від планет до зірок і галактик. Проте велетенські скупчення галактик часто обертаються дуже повільно, якщо взагалі обертаються, і тому багато дослідників думали, що саме тут обертання може закінчитися в космічних масштабах.

Однак у новому дослідженні космолог з Інституту астрофізики ім. Лейбніца в Потсдамі в Німеччині Ноам Лібескінд і його колеги виявили, що космічні нитки або велетенські трубки, що складаються з галактик, ймовірно, обертаються.

Найбільша швидкість обертання галактик навколо порожнистих центрів цих вусиків становила близько 360 тис. км на годину. Вчені припускають, що кожна така нитка у Всесвіті обертається, проте вважають, що обертові нитки все-таки існують.

За словами Лібескінда, цікаве питання «Чому вони крутяться?», оскільки Великий вибух не наділив би Всесвіт якимось початковим обертанням. Таким чином, все, що змушувало ці волокна обертатися, повинно було з'явитися пізніше в історії, коли структури утворилися.

Додамо, що NASA повністю зібрало й оприлюднило фото своєї надважкої ракети Space Launch System (SLS), яка незабаром полетить на Місяць.

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