Вечірка в локдаун. У «Слузі народу» придумали нове «покарання» для Тищенка

Арахамія зазначив, що наразі немає достатньої кількості голосів для виключення Тищенка зі «Слуги народу»

Штраф за вечірку народного депутата Миколи Тищенка в розпал карантину буде платити адміністрація ресторану і готелю. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу у Верховній Раді.

«Тищенко має добровільно сплатити штраф», – сказав нардеп. Він також додав, що позицію заступника голови фракції щодо цієї ситуації повинна заслухати ще партія. «Вища рада партії має заслухати позицію Тищенка. Водночас фракція вже висловила думку щодо покарання за порушення карантину. З точки зору фракції. Позиція наша така, що він має добровільно сплатити це в бюджет», – наголосив політик.

Голова фракції «Слуга народу» вважає, що Тищенко підставив власників закладу, в якому відбулося святкування. Відтак повинен сплатити штраф замість них.

«Я не знаю юридично, як це правильно Але він має виплатити ці гроші. І повинен зробити, як мінімум, в тих же межах сум допомогу у вигляді закупівлі необхідних дронів для армії. А якщо в нього буде трішки більше совісті, то він це купить на набагато більші гроші, бо йому декларація дозволяє», – заявив Арахамія.

Він також зазначив, що наразі немає достатньої кількості голосів для виключення Тищенка зі «Слуги народу».

Тим часом, глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що нардеп Микола Тищенко може спокутувати свою провину за веречінку в локдаун покупкою дронів для Збройних сил України. Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Як раніше повідомлялося, Микола Тищенко раніше заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.