Кличко оцінив перспективи скасування локдауну в Києві

Локдаун дав свій результат, вважає мер столиці

Вже наступного тижня в Києві можуть послабити карантинні обмеження. Про це в ефірі токшоу «Свобода слова» на каналі ICTV розповів мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, вже 30 квітня у Києві відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, до якої входять вірусологи, епідеміологи, фахівці медичної сфери. І в залежності від ситуації в місті комісія буде приймати рішення щодо послаблення або продовження локдауну.

«Ми не виключаємо, що наступного тижня ми вже зможемо послабити карантин, враховуючи, що локдаун дав свій результат. Чисельність захворювань зараз знизилася, але залишається ще високою», – сказав Кличко.

Він зазначив, що зараз коронавірус поводиться більш агресивно, ніж минулого року. Якщо раніше він більше загрожував людям похилого віку, то зараз дуже багато молодих людей не тільки хворіють важко, але й вмирають.

«Тільки минулого тижня понад 300 людей у столиці померли від цієї хвороби. Тому ми будемо приймати рішення виходячи з висновку комісії з надзвичайних ситуацій», – резюмував Кличко.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

Під час брифінгу Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.