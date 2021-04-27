Суд оштрафував білоруського журналіста за інтерв’ю з Тихановською

На журналіста видання Intex-press Володимира Янукевича склали два адміністративних протоколи

В інтерв'ю Тихановська нібито «дискредитує і ставить під сумнів легітимність» Лукашенка

У Білорусі журналіста Володимира Янукевича оштрафували на $226 за інтерв'ю з опозиціонеркою Світланою Тіхановською.

Як повідомляє «Радіо Свобода», відповідне рішення прийняв суд в Барановичах.

ЗМІ нагадує, що у Білорусі на журналіста видання Intex-press Володимира Янукевича склали два адміністративних протоколи та почали перевірку про порушення кримінальної справи через інтерв'ю з екскандидаткою у президенти Світланою Тихановською.

В інтерв'ю Тихановська нібито «дискредитує і ставить під сумнів легітимність» Лукашенка, вказуючи на те, що вибори були сфальсифіковані, говорить про створення Координаційної ради, про проведення нових виборів.

Нагадаємо, раніше чемпіонку світу оголосили в розшук через критику Лукашенка.

До слова, днями Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в Москві двох чоловіків, які нібито готували державний переворот у Білорусі та планували фізичне усунення Олександра Лукашенка.

Також глава Білорусі заявив, що збирається підписати документ про передачу влади в країні Раді безпеки у випадку смерті президента.