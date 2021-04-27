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    Суд оштрафував білоруського журналіста за інтерв’ю з Тихановською

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    На&nbsp;журналіста видання Intex-press Володимира Янукевича склали два адміністративних протоколи - Суд оштрафував білоруського журналіста за інтерв’ю з Тихановською

    На журналіста видання Intex-press Володимира Янукевича склали два адміністративних протоколи

    Фото: БАЖ

    В інтерв'ю Тихановська нібито «дискредитує і ставить під сумнів легітимність» Лукашенка

    У Білорусі журналіста Володимира Янукевича оштрафували на $226 за інтерв'ю з опозиціонеркою Світланою Тіхановською.

    Як повідомляє «Радіо Свобода», відповідне рішення прийняв суд в Барановичах.

    ЗМІ нагадує, що у Білорусі на журналіста видання Intex-press Володимира Янукевича склали два адміністративних протоколи та почали перевірку про порушення кримінальної справи через інтерв'ю з екскандидаткою у президенти Світланою Тихановською.

    В інтерв'ю Тихановська нібито «дискредитує і ставить під сумнів легітимність» Лукашенка, вказуючи на те, що вибори були сфальсифіковані, говорить про створення Координаційної ради, про проведення нових виборів.

    Нагадаємо, раніше чемпіонку світу оголосили в розшук через критику Лукашенка.

    До слова, днями Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в Москві двох чоловіків, які нібито готували державний переворот у Білорусі та планували фізичне усунення Олександра Лукашенка.

    Також глава Білорусі заявив, що збирається підписати документ про передачу влади в країні Раді безпеки у випадку смерті президента.

    Теги: Білорусь ЗМІ політика штраф опозиція журналіст Світлана Тихановська
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