Відпочинок після карантину: на кордоні з Грецією утворилися кілометрові черги
Після ослаблення карантинних обмежень в Європі люди масово вирушають на відпочинок
На грецько-болгарському кордоні утворилися кілометрові черги через великий наплив туристів, охочих потрапити до Греції. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
На пунктах пропуску в напрямку Греції вчора виникли кілометрові черги через велику кількість бажаючих приїхати на відпочинок. В основному, це громадяни Болгарії, Румунії та Сербії.
На КПП Кулата черга з легкових автомобілів досягала 10 кілометрів, а черга вантажівок сягала 15 кілометрів.
Раніше було названо найбільш безпечні туристичні маршрути Європи. Греція вказана серед них.
15 червня Греція відкрила кордони для туристів.
Разом з тим Польща обмежує міжнародні авіапольоти: під забороною і рейси з України.
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