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    Відпочинок після карантину: на кордоні з Грецією утворилися кілометрові черги

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    <span>Черги на в'їзд до Греції сягають до 15 км&nbsp;</span> - Відпочинок після карантину: на кордоні з Грецією утворилися кілометрові черги
    Черги на в'їзд до Греції сягають до 15 км 

    Після ослаблення карантинних обмежень в Європі люди масово вирушають на відпочинок

    На грецько-болгарському кордоні утворилися кілометрові черги через великий наплив туристів, охочих потрапити до Греції. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    На пунктах пропуску в напрямку Греції вчора виникли кілометрові черги через велику кількість бажаючих приїхати на відпочинок. В основному, це громадяни Болгарії, Румунії та Сербії.

    На КПП Кулата черга з легкових автомобілів досягала 10 кілометрів, а черга вантажівок сягала 15 кілометрів.

    Раніше було названо найбільш безпечні туристичні маршрути Європи. Греція вказана серед них. 

    15 червня Греція відкрила кордони для туристів.

    Разом з тим Польща обмежує міжнародні авіапольоти: під забороною і рейси з України

    Також Туреччина назвала дату, коли почне приймати українців без самоізоляції і тестування.

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