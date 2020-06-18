Відпочинок після карантину: на кордоні з Грецією утворилися кілометрові черги



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Черги на в'їзд до Греції сягають до 15 км

Після ослаблення карантинних обмежень в Європі люди масово вирушають на відпочинок

На грецько-болгарському кордоні утворилися кілометрові черги через великий наплив туристів, охочих потрапити до Греції. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

На пунктах пропуску в напрямку Греції вчора виникли кілометрові черги через велику кількість бажаючих приїхати на відпочинок. В основному, це громадяни Болгарії, Румунії та Сербії.

На КПП Кулата черга з легкових автомобілів досягала 10 кілометрів, а черга вантажівок сягала 15 кілометрів.

Раніше було названо найбільш безпечні туристичні маршрути Європи. Греція вказана серед них.

15 червня Греція відкрила кордони для туристів.

Разом з тим Польща обмежує міжнародні авіапольоти: під забороною і рейси з України.

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