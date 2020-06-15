Данія відкрилася для німецьких туристів: на кордоні - черги до 8 км



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Черги росли протягом ночі, досягаючи 8 км рано вранці, - поліція

Поліція повідомила, що черги почали шикуватися на прикордонному посту Фресльов відразу після півночі, коли Данія відкрилася для жителів Німеччини

На південному кордоні Данії у понеділок, 15 червня, утворилися черги довжиною до 8 км, оскільки німецькі туристи вирушили на відпочинок до скандинавської країни. Про це повідомляє The Local.

Зазначається, що поліція Південної Ютландії повідомила, що черги почали шикуватися на прикордонному посту Фресльов відразу після півночі, коли Данія відкрилася для жителів Німеччини, у яких є бронювання на відпочинок в Данії.

«Черги росли протягом ночі, досягаючи 8 км рано вранці, а потім почали скорочуватися, в результаті чого затримка на кордоні для громадян складала 15 хвилин. Зараз на автостраді у Фресльові стоїть 7-8-кілометрова рухома черга. Черга на 1км в Крусо», – повідомили в поліції.

Данія в понеділок відкрила свої кордони для відпочивальників з Німеччини, Норвегії та Ісландії, якщо у них є бронювання не менше ніж на шість днів в готелі, кемпінгу або котеджі для відпочинку в країні. Для всіх інших іноземців для в’їзду у Данію необхідна вагома причина. До таких вагомих причин відноситься приїзд у дачний будиночок в Данії на відпочинок, але тільки якщо цей будиночок є власністю іноземця.

Нагадаємо, з 14 червня Іспанія відкрила кордони з усіма країнами ЄС, крім Португалії.

Також Польща відкрила кордони із своїми сусідами.

Франція з 15 червня відкрила кордони для туристів із країн Євросоюзу та низки інших європейських держав.

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