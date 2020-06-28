Львівщина продовжує лідирувати за кількістю хворих на Covid-19. Дані МОЗ з усіх областей



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на Львівщині загалом зафіксовано 5177 випадків інфікування коронавірусом

За вчорашню добу на Львівщині підтвердили 173 випадки Covid-19

Станом на 28 червня в Україні 42 982 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1129 летальних, 18 934 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 917 нових випадків, це на 31 випадок менше, ніж учора (948) Загалом проведено 641 911 тестувань методом ПЛР.

Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри у Львові провели 576 ПЛР-тестів, з яких з нових проб — 545. З них позитивні - 173, а з нових проб — 153. Серед них — 69 мешканців Львова. Залишок проб у холодильнику — 1800. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Згідно з даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1833 випадки;

Волинська область — 2228 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 479 випадків;

Житомирська область — 1396 випадків;

Закарпатська область — 2726 випадків;

Запорізька область — 568 випадків;

Івано-Франківська область — 2300 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

м. Київ — 4935 випадків;

Київська область — 2506 випадків;

Львівська область — 5177 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 436 випадків;

Одеська область — 1601 випадок;

Полтавська область — 310 випадків;

Рівненська область — 3568 випадків;

Сумська область — 295 випадків;

Тернопільська область — 1893 випадки;

Харківська область — 2082 випадки;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 791 випадок;

Чернівецька область — 4686 випадків;

Черкаська область — 642 випадки;

Чернігівська область — 526 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 червня 2020 року до Центру надійшло 1053 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 87 412 повідомлень про підозру на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж учора (948). Одужали – 233 (вчора 402), померли – 19 (вчора 24). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

У Києві виявлено хворих 69 осіб (вчора 140). Також 55 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 49) і 173 – на Львівщині (вчора 168), 93 – на Рівненщині (вчора 111).