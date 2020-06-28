Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу
На ранок 28 червня в Україні зафіксовано на 31 випадок менше, ніж учора
Кількість нових хворих на 31 менше, ніж вчора
Станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж учора (948).
Одужали – 233 (вчора 402), померли – 19 (вчора 24).
Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.
У Києві виявлено хворих 69 осіб (вчора 140). Також 55 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 49) і 173 – на Львівщині (вчора 168), 93 – на Рівненщині (вчора 111).
-
Всього42065
-
Хворіють22254
-
Одужали18701
-
Померли1110
Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).
Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).
Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.
У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).