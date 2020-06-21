Британія запровадить обов’язкову перевірку на коронавірус для авіапасажирів



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Британія запровадить обов’язкову перевірку на коронавірус для авіапасажирів

Результати дослідження будуть відомі протягом семи годин

Британський уряд хоче відмовитися від обов’язкової двотижневої обсервації після прильоту іноземців в країну. Для цього влада Британії може запровадити обов’язкові тести на коронавірус на летовищах країни.

Про це пише The Times.

«Пасажири авіарейсів вперше проходитимуть тестування на Covid-19 після прибуття до Великої Британії, згідно з планами поступового скасування карантинних обмежень», — повідомили джерела The Times.

Як зазначається, вже у липні планують почати випробування нової системи контролю. У всіх пасажирів, які прибувають, при проходженні прикордонного контролю братимуть матеріал для дослідження на коронавірус.

Тести робитиме приватна компанія. Як планується, результати дослідження будуть відомі протягом семи годин.

Особи, у яких не виявлять коронавірусу, будуть звільнені від проходження обсервації по приїзду.

Нагадаємо, уряд Великої Британії зобов'язав всіх, хто прибуває в країну з 8 червня відправлятися на самостійний двотижневий карантин по місцю проживання.

Також на двотижневий карантин не будуть відправляти сезонних робітників, зайнятих в сільському господарстві, далекобійників, медиків і посадових осіб Великої Британії та інших держав, а також транзитних пасажирів.

За даними агентства, нові правила зустріли невдоволення з боку турфірм і авіаперевізників. Вони закликали Кабмін скасувати прийняте рішення через великі збитки для галузі.